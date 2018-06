Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé nasce em ambulância em Baltar

Beatriz veio ao mundo em frente à sua casa com ajuda dos bombeiros.

Por Ana Silva Monteiro | 09:06

Foi em frente à sua casa, no interior da ambulância dos bombeiros de Baltar, que a pequena Beatriz decidiu nascer ontem de manhã. O alerta foi dado, às 07h45, pelo pai da criança.



"Quando chegámos a casa da família a mãe já estava com muitas contrações. Ela vive num segundo andar e tivemos que a trazer numa cadeira de rodas até à ambulância, onde a bebé acabou por nascer", disse ao CM Manuel Duarte, que realizou o parto com a ajuda de outro bombeiro: Filipe Santos.



Beatriz é a primeira filha da mulher, de 33 anos, que revelava algum nervosismo. "Estava nervosa como é normal. Foi o primeiro parto e ainda por cima numa ambulância. Mas correu tudo bem ", contou orgulhoso Manuel, que realizou pela primeira vez um parto.