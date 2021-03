Um bebé foi transportado de urgência, na manhã desta segunda-feira, do Funchal, na Madeira, para o Continente. A Força Aérea transportou o bebé através de uma aeronave Falcon 50, da Esquadra 504 - Linces.



O comunicado enviado por aquela entidade dá conta ainda que a bordo do avião seguia um enfermeiro do Núcleo de Evacuações Aeromédicas da Força Aérea e uma equipa médica civil.

À chegada a Lisboa, o bebé foi imediatamente transferido de ambulância para uma Unidade Hospitalar.