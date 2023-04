Beber chá, café e água ajuda diabéticos tipo 2 a reduzir risco de morte prematura

Um estudo feito pela Biblioteca Nacional de Medicina Americana e divulgado pela CNN Internacional afirma que quem tem diabetes tipo 2 deverá optar pelo consumo de bebidas como chá, café e água, visto que estes podem diminuir em 25% o risco de morte prematura relacionada com qualquer doença.No entanto, beber mais bebidas açucaradas aumenta em 25% o risco de desenvolver doenças do coração, e em 29% o risco de morte por ataque cardíaco ou por outra doença cardiovascular. A pesquisa indica que doenças cardiovasculares são a causa mais comum de morte entre pessoas com a diabetes tipo 2."Com base no nosso estudo, eu classificaria café puro, chá sem açúcar e água como bebidas mais saudáveis do que leite magro, sumo de frutas, ou bebidas açucaradas artificialmente", proferiu Qi Sun, professor adjunto na Escola Pública de Saúde de Harvard. "Bebidas açucaradas como colas, ou sumos com alto teor de açúcar e leite gordo, que é rico em gorduras saturadas, são fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares prematuras", acrescentou.Outro estudo, publicado no Journal BMJ, analisou os dados da dieta de quase 15,500 adultos diagnosticados com diabetes tipo 2 nos Estados Unidos. Cerca de 75% dos inquiridos eram mulheres, com uma média de idades a rondar os 61 anos. A cada dois ou quatro anos, durante uma média de 18 anos, os participantes responderam a perguntas sobre o seu consumo de oito tipos de bebidas - bebidas açucaradas artificialmente, café, leite magro e gordo, água, chá e bebidas açucaradas.O estudo definiu bebidas açucaradas como refrigerantes com e sem cafeína e sumos de fruta. Para este tipo de bebidas, definiram que mais do que uma por dia seria considerado um consumo elevado e menos do que uma por dia, consumo baixo.Segundo os autores do estudo, consumir quatro chávenas de café, duas de chá ou cinco copos de água e dois de leite magro, por dia, é considerado um consumo elevado.Os resultados mostraram que as pessoas com o maior hábito de consumo de bebidas açucaradas registaram um aumento de 20% do risco de morte devido a qualquer causa, comparado com os que consumiram menos.O estudo indicou que a morte por doenças cardiovasculares aumentou em 29%. O risco de morte prematura aumentou em 8% por cada porção adicional por dia.Por outro lado, os pesquisadores observaram que o consumo de em grandes quantidades de café, chá, água e leite magro estava associado com baixa mortalidade quando comparado com o consumo de baixas quantidades. Registou-se uma queda de 26% no risco de morte associado com o consumo de café, 21% pelo consumo de chá, 23% pelo consumo de água e 12% pelo consumo de leite magro.O consumo de café está associado a uma redução em 18% de doenças do coração. Beber leite magro reduziu a probabilidade de desenvolver problemas cardíacos em 12%, informou o estudo.