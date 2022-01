Beber vinho tinto pode reduzir o risco de ser infetado com Covid-19

Segundo o mesmo estudo, o vinho branco e o champanhe são outras duas bebidas alcoólicas que ajudam a diminuir o risco de infeção, podendo em alguns casos chegar a uma diminuição de 8%. Por outro lado, os que consomem cerveja e cidra podem aumentar o risco de serem infetados até 28%.





Frontiers In Nutrition, o risco de infeção é 17% menor para aqueles que consomem cinco ou mais copos de vinho tinto por semana.Segundo o mesmo estudo, o vinho branco e o champanhe são outras duas bebidas alcoólicas que ajudam a diminuir o risco de infeção, podendo em alguns casos chegar a uma diminuição de 8%. Por outro lado, os que consomem cerveja e cidra podem aumentar o risco de serem infetados até 28%.

Já são conhecidos há muito tempo os benefícios do vinho tinto, o que não se sabia é que também pode reduzir o risco de ser infetado com Covid-19. De acordo com um estudo publicado pela