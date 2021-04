O concelho de Beja vai avançar no desconfinamento graças a uma retificação da Direção-Geral da Saúde dos dados da incidência de casos. O município passou a ter uma taxa de incidência a 14 dias de 107 casos/100 mil habitantes, abaixo do valor (120) que levaria a não avançar para a próxima fase, pois seria a segunda avaliação sucessiva em situação de risco. “No fundo foi o reconhecimento de um lapso e os lapsos acontecem. Quando acontecem, repõe-se novamente a verdade e foi o que aconteceu. Estamos muito satisfeitos pelos nossos operadores, comerciantes, pela nossa população e também pelo facto de a Direção-Geral da Saúde ter reconhecido que errou”, frisou esta sexta-feira Paulo Arsénio, presidente da autarquia.









Assim, não avançam para a nova fase os concelhos de Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela, sendo que há quatro que recuam mesmo: Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior. Nestes quatro volta a estar em vigor a proibição de circulação interconcelhia em todos os dias da semana, e na segunda-feira têm de encerrar ginásios e museus e fechar esplanadas e as lojas voltam a poder funcionar apenas com venda ao postigo.

Na quinta-feira, de acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde, registaram-se 553 novos casos e 4 óbitos, tendo sido dadas como recuperadas 596 pessoas. O número de internados com Covid-19 subiu (429, mais seis), mas baixou nos Cuidados Intensivos (101, menos oito).



29 concelhos com mais de 120/ 100 mil

Há 29 concelhos que têm uma taxa de incidência igual ou superior a 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Os dados reportam ao período de 31 de março a 13 de abril.



São Miguel com o risco mais elevado

A ilha de São Miguel, Açores, que voltou ao confinamento, é a região com o risco mais elevado: dois concelhos (Vila Franca do Campo e Nordeste) têm uma incidência superior a 1000 casos.



854 mil arriscam mais restrições

Nos 23 concelhos do continente com mais de 120 casos/ 100 mil vivem 853 mil pessoas, que correm o risco de voltar a ter medidas mais restritivas se a incidência de novos casos não baixar.