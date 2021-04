Incidência subiu em 118 concelhos, mas há 62 municípios sem qualquer caso em abril. Saiba se é o seu

A 13 de abril eram 29 os concelhos acima do limiar de risco epidemiológico definido pelo Governo, um número idêntico ao registado uma semana antes. Mas os municípios em nível de risco muito elevado aumentou de nove para 12, revelam os dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde (DGS).O boletim da DGS mostra que dos 29 municípios acima dos 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias - neste caso, de 31 de março a 13 de abril - seis pertencem às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Assim, para efeitos do plano de desconfinamento, que apenas se aplica em Portugal continental, o número de municípios acima do limite definido pelo Governo é de 23, mais um do que uma semana atrás.Já os concelhos que superam os 240 casos por 100 mil habitantes, o nível de risco muito elevado, são agora 12, mais três do que nos dados anteriores, com o agravamento da situação em Aljezur, Penela e Resende.Face à incidência local observada entre 24 de março e 6 de abril, em 118 concelhos o número de casos por 100 mil habitantes aumentou. A incidência baixou em 111 municípios e manteve-se inalterada em 79.As maiores subidas na incidência pertenceram aos municípios açorianos de Vila Franca do Campo, com mais 1.041 casos por 100 mil residentes, e Nordeste, com mais 473. Seguem-se os concelhos de Odemira (+417), Resende (+306) e Aljezur (+232).Já as descidas mais pronunciadas verificaram-se nos municípios de Alandroal (-220), Vila do Bispo (-175), Vimioso (-149) e Moura (-146). De notar que, apesar das melhorias acentuadas, Moura e Alandroal não evitaram continuar acima dos 240 casos por 100 mil habitantes. No caso de Moura - tal como Odemira, Portimão e Rio Maior - o patamar dos 240 casos é superado já há um mês, pelo que o Governo decidiu quinta-feira que irão voltar à primeira fase do desconfinamento Pela positiva, o relatório da DGS indica que 62 concelhos, o que representa um quinto do total de Portugal, não registaram qualquer caso entre 31 de março e 13 de abril.E em 161 municípios, mais de metade dos 308 concelhos, o número de novos casos confirmados nestas duas semanas é inferior ou igual a cinco.Lisboa, o concelho mais populoso do país, somou 494 contágios. Seguem-se Sintra, o segundo maior concelho, com 348, e Vila Franca de Xira, com 221.Portimão destaca-se ao ser o quarto município com mais casos nestes 14 dias. As 212 infeções são mais do que a soma dos casos ocorridos no Porto (130) e Setúbal (79).