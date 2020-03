Benavente regista 19 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

O concelho de Benavente (Santarém) registou 19 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, contando com 25 pessoas infetadas, 20 das quais na Marinhave, empresa que foi encerrada na sexta-feira.

Em comunicado, a proteção civil municipal afirma que há ainda 80 casos suspeitos no concelho, 28 dos quais identificados nas últimas 24 horas, ainda sem confirmação laboratorial, sendo que sete trabalhadores da Marinhave que testaram negativo foram colocados também em isolamento profilático numa das três Zonas de Concentração e Apoio à População (ZCAP) criadas no município.

É igualmente numa destas ZCAP que se encontram em isolamento social os 20 trabalhadores da Marinhave que testaram positivo, dois dos quais na passada quinta-feira à noite e os restantes 18 confirmados nas últimas 24 horas, lê-se na nota.

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, disse à Lusa que o foco na empresa surgiu em trabalhadores de nacionalidade paquistanesa, estando o município, desde há três dias, a percorrer toda a rede de contactos da comunidade residente no concelho, com cerca de meia centena de pessoas, para identificar possíveis casos de contaminação.

Os números hoje divulgados resultam de 31 testes realizados no domingo, disse, sublinhando que está a ser feito "um trabalho contínuo" e "tudo o que está ao alcance" para conter a propagação da doença.

O autarca afirmou que o município criou uma estrutura que permite enfrentar a situação, salientando a criação das três ZCAP para isolar todos os casos positivos e também todas as pessoas que com eles tiveram contactos.

A Marinhave, empresa do setor agro-avícola situada na Herdade do Arneiro Grande, em Santo Estêvão, desde 1994, conta com perto de 200 trabalhadores, disse.

Além das situações registadas na empresa, o concelho conta com um novo caso (também da comunidade paquistanesa), em isolamento social, que se junta aos quatro casos oriundos do estrangeiro, também em isolamento social e que não tiveram contactos com residentes desde que manifestaram os sintomas até ao isolamento, acrescenta.

Há ainda dois residentes de Benavente que se encontram internados em unidades hospitalares fora do concelho que não tiveram contactos comunitários nas duas semanas anteriores à confirmação da infeção.

A empresa de plásticos e papel Silvex, também situada em Benavente, suspendeu a laboração por um dia para descontaminação, no passado dia 23, depois de ter sido confirmado um caso da covid-19 entre os trabalhadores, tendo os 18 funcionários que trabalhavam no mesmo pavilhão sido colocados de quarentena.

Carlos Coutinho afirmou que, além deste trabalhador, que reside no concelho de Almeirim, também no distrito de Santarém, mais nenhum funcionário da Silvex testou positivo até ao momento.

O concelho de Benavente tem uma população de 30.144 pessoas (2018).

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

Dos infetados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.