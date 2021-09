No dia 20 é possível viajar de comboio nas áreas urbanas de Lisboa, Porto e Coimbra por apenas um euro – é quanto custa o bilhete de ida e volta. A iniciativa ‘Um dia com o comboio’ conta com a participação da CP e da Fertagus, e visa divulgar as vantagens da utilização da ferrovia no transporte de passageiros.









A ação enquadra-se nas comemorações do Ano Europeu do Transporte Ferroviário, associando o primeiro dia da Semana Europeia da Mobilidade a este modo de transporte.





Os comboios urbanos de Coimbra abrangem 20 estações, situadas entre Coimbra e Figueira da Foz; os do Porto 82 estações das Linhas de Braga, Guimarães, Marco de Canaveses e Aveiro; enquanto os de Lisboa contemplam 67 estações das Linhas da Azambuja, Sintra, Cascais e Sado, bem como 14 da Linha da Fertagus.

O Ano Europeu do Transporte Ferroviário procura destacar o papel da ferrovia enquanto fator de coesão territorial. Por outro lado, o Pacto Ecológico Europeu dá primazia aos meios de transporte mais limpos, baratos e saudáveis, nos quais se inclui o comboio. “Pretende-se sensibilizar para a importância da ferrovia na economia, na sociedade e no ambiente”, diz a Infraestruturas de Portugal.