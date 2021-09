Costa quer que Portugal saia da crise "mais qualificado" do que estava

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje que Portugal deve sair da crise "mais qualificado" do que estava, salientando que "a inovação e as qualificações" são o motor do desenvolvimento e que o investimento nesta área é "absolutamente central".

"Quando dizemos que queremos sair desta crise mais fortes do que aquilo que estávamos, nós queremos também sair desta crise mais qualificados do que aquilo que éramos no início desta crise", afirmou António Costa.

O primeiro-ministro discursava no Centro Profissional de Alverca, numa sessão de assinatura do contrato da modernização dos centros de formação profissional e do contrato do Acelerador Qualifica, no âmbito da implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português.