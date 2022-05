O preço dos bilhetes entre Setúbal e Troia para uma pessoa (ida e volta) aumentou para 8,40 euros, mais 30 cêntimos do que no início do ano. A Atlantic Ferries subiu o tarifário das viagens fluviais desde o dia 1 de maio.Os preços elevados têm sido muito contestados. O tarifário não prevê descontos para idosos ou crianças com menos de 5 anos. O passe mensal custa 88,40 €, mais do dobro do passe Navegante (40€), que permite viajar em toda a Área Metropolitana de Lisboa.