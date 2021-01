A empresa alemã BioNTech, parceira da farmacêutica Pfizer no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, admitiu que poderá haver falhas no fornecimento de vacinas na União Europeia, apesar de as duas empresas estarem a trabalhar para aumentar a produção.Em entrevista à revista alemã ‘Der Spiegel’ o presidente-executivo da BioNTech, Ugur Sahin, explica que a escassez do fármaco deve-se em parte ao processo mais demorado de aprovação e aquisição da vacina por parte da UE e ainda ao pequeno tamanho da encomenda inicial de Bruxelas. Os EUA, recorde-se, fecharam a compra de 600 milhões de doses em junho, enquanto a UE esperou até novembro para adquirir 300 milhões de doses. Isto levou a que a Alemanha, por exemplo, tivesse sido obrigada a suspender a sua campanha de vacinação dias após o início, por ter esgotado o stock de vacinas disponível.