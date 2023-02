Bispo auxiliar de Lisboa felicita gesto do padre que tentou entregar-se à justiça

O bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, felicitou esta sexta-feira o gesto do padre Anastácio Alves, acusado de abuso sexual de menores e que tentou entregar-se à justiça, considerando ter sido um ato para esclarecer a verdade.

"Quanto ao sacerdote da diocese do Funchal, a única coisa que eu posso dizer como cidadão e como bispo é que o felicito pelo gesto que ele teve. Aquilo que eram os relatos das notícias é que havia dificuldades desde 2018 em o encontrar, não sei como são os mecanismos de justiça", disse aos jornalistas o presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023.

No final da assinatura de um protocolo entre a Fundação da JMJ e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Américo Aguiar foi questionado sobre o caso do padre Anastácio Alves, que tentou na quinta-feira entregar-se na Procuradoria-Geral da República, em Lisboa, mas acabou por não ser recebido pela procuradora-geral, Lucília Gago, nem notificado formalmente da acusação do MP.