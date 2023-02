Padre do Funchal confessa abusos contra menor e tenta entregar-se na PGR, mas não foi recebido

que desapareceu em 2018 após ter sido alvo de queixa por crimes de abuso sexual contra um menor, admitiu o crime e tentou entregar-se esta quinta-feira na Procuradoria Geral da República mas não foi recebido.Anastácio Alves afirmou ao Observador que estava pronto para "assumir as responsabilidades", mas acabou por sair em liberdade com a indicação que deveria dirigir-se ao tribunal do Funchal, na ilha da Madeira.O padre fugiu em 2019 e pediu dispensa do sacerdócio.