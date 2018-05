Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bispo de Leiria-Fátima recorda palavras do papa Francisco

Peregrinos aplaudiram discurso de António Marto.

13:46

O bispo da Diocese de Leiria-Fátima, António Marto, recordou este domingo palavras do papa Francisco, que há um ano estava no Santuário de Fátima para canonizar Francisco e Jacinta Marto, tendo os peregrinos aplaudido.



"Todos nós recordamos que há um ano, precisamente neste dia 13 de maio, estava aqui connosco o papa Francisco a celebrar o Centenário das Aparições e a canonização dos santos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto", afirmou António Marto, no final da missa da peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de maio ao maior templo do país.



O bispo, também vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, salientou que a presença de Francisco "está ainda viva".



"As suas palavras, aqui, ecoam nos nossos corações e ressoam neste santuário tão grande quanto o mundo, aquelas palavras que ficaram gravadas na memória e no coração de cada um de nós", destacou o prelado da Diocese de Leiria-Fátima.



Citando o papa Francisco, António Marto disse: "Temos Mãe de ternura e de misericórdia, em cujo rosto e em cujo coração se reflete para nós como num espelho a beleza da ternura e da misericórdia de Deus por cada um de nós, ternura e misericórdia que têm a força capaz de atrair e trazer aqui uma multidão imensa como esta que me é dada a contemplar, que enche completamente o nosso recinto até transbordar por todos os lados e que foi capaz de estar aqui num silêncio impressionante em atitude de adoração".



De imediato ouviram-se palmas no recinto de oração, onde assistiram às celebrações cerca de 300 mil peregrinos, aplausos que se repetiram após o bispo ler a mensagem que o papa Francisco colocou este domingo na rede social Twitter, associando-se à peregrinação.



"Nós não esquecemos o papa Francisco, mas o papa Francisco hoje não se esqueceu de Fátima", destacou António Marto que, após ler a mensagem do chefe de Estado do Vaticano, adiantou que de Fátima lhe é enviada "uma saudação muito afetuosa" e "toda a nossa gratidão."



Este domingo, Francisco escreveu no Twitter: "Santíssima Virgem de Fátima, dirige o teu olhar sobre nós, sobre nossas famílias, sobre o nosso país, sobre o mundo".



António Marto agradeceu, depois, a presença dos peregrinos pelo "testemunho da fé", assim como ao presidente da peregrinação, o cardeal John Tong, bispo emérito de Hong Kong.



"Esta nossa peregrinação tem uma característica especial, vivemo-la hoje de um modo particular unidos na fé aos nossos irmãos e irmãs chineses, a todos os católicos chineses, de Hong Kong, da China continental, de Macau, de Taiwan e outros dispersos pelo mundo", assinalou António Marto, para acrescentar que "todos esses irmãos católicos chineses estão hoje aqui representados" no cardeal.



O bispo agradeceu ainda ao bispo emérito de Hong Kong ter trazido "o testemunho da firmeza da fé dos católicos chineses" e a mensagem de esperança, "hoje tão necessária" quando o modo de comunicar as notícias parece querer "convencer que o mundo é todo sombrio e que já não há esperança".



Dirigindo-se ainda ao cardeal, António Marto pediu que leve "um abraço para todo o povo da China, um abraço tão grande como de Fátima até Hong Kong".