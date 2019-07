Bispo de Viana do Castelo congratula-se com anúncio da canonização de Bartolomeu dos Mártires

O bispo diocesano de Viana do Castelo, Anacleto Oliveira, congratulou-se este sábado com o anúncio pelo papa Francisco da canonização do beato Bartolomeu dos Mártires, destacando que vai celebrar em 18 de julho uma missa em sua honra.



O papa Francisco decidiu canonizar o frade e beato português Bartolomeu dos Mártires, anunciou hoje o Vaticano, na sua página oficial na Internet.





Na sua página, a Arquidiocese de Braga revela que a cerimónia da canonização decorrerá em 10 de novembro.Em comunicado, o bispo Anacleto Oliveira diz sentir uma "profunda emoção e gratidão, por ver concretizado algo que os cristãos do Alto Minho há muito esperavam e desejavam".O bispo destaca também que a canonização ocorre numa altura em que a igreja diocesana de Viana do Castelo celebra 40 anos da sua fundação.Anacleto Oliveira adianta também que vai presidir a eucaristia no dia 18 de julho em memória de Bartolomeu dos Mártires, na Igreja do Convento de São Domingos (Paróquia de Monserrate), em Viana do Castelo, onde está sepultado.A Santa Sé anunciou hoje que a decisão foi aprovada na sexta-feira pelo papa, durante uma audiência concedida ao Perfeito para a Congregação dos Santos, cardeal Angelo Becciu.Francisco "alargou à Igreja Universal o culto litúrgico em honra do beato Bartolomeu dos Mártires, da Ordem dos Frades Pregadores, do Arcebispado de Braga".Segundo a Arquidiocese, em 20 de janeiro, o papa Francisco, em audiência à Congregação para a Causa dos Santos, "tinha concedido a autorização necessária à dispensa do milagre formalmente demonstrado para a declaração de santidade do beato Bartolomeu dos Mártires".O Arcebispo Primaz de Braga, Jorge Ortiga, entregou em 05 de fevereiro de 2015 ao papa Francisco um dossier sobre a vida do antigo arcebispo de Braga, formulando o pedido de canonização equipolente (dispensa do milagre).Bartolomeu dos Mártires foi declarado Venerável em 23 de março de 1845, pelo Papa Gregório XVI e Beato, em 04 de novembro de 2001, pelo papa João Paulo II, relembrou.Bartolomeu dos Mártires (nascido Bartolomeu Fernandes) nasceu em Lisboa em 03 de maio de 1514 e faleceu em Viana do Castelo em 16 de julho de 1590.Foi arcebispo de Braga entre 1559 e 1582, tendo tido uma participação importante no Concílio de Trento, como um elemento destacado da ala renovadora da Igreja de então.