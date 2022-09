O bloco de partos do Hospital de Bragança vai estar encerrado entre esta terça-feira e sexta-feira por falta de médicos. A alternativa para as grávidas do distrito de Bragança, será deslocarem-se ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, onde funciona o serviço de Obstetrícia mais perto. A viagem demora cerca de uma hora.









A Unidade Local de Saúde do Nordeste assegura que “a atividade programada e a Urgência do serviço de Ginecologia e Obstetrícia estão a funcionar”, mas que, “por motivo de baixa médica de uma especialista do serviço, poderão verificar-se eventuais constrangimentos no atendimento urgente.”