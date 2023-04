A Liga dos Bombeiros Portugueses (LPB) mantém a ameaça de parar durante cinco dias o transporte de doentes com altas hospitalares, até que o Governo cumpra com o prometido sobre a atualização dos valores a pagar às corporações.O prazo para um entendimento com o Ministério da Saúde já foi ultrapassado, mas foi, entretanto, estendido até dia 30 deste mês.No entanto, António Nunes avisa que “a não serem encontradas soluções, temos uma frente de confronto que não interessa a ninguém”.