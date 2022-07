A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) vai pedir audiências ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao primeiro-ministro, António Costa, para abordar a “grave situação” do setor, ameaçando não efetuar transporte de doentes com alta hospitalar a 19, 20, 27 e 28 deste mês.A decisão foi aprovada no Conselho Nacional da LBP, realizado no sábado, em Ponte de Sor. “As associações estão com situações financeiras complexas, pelo que é preciso olhar para os bombeiros de forma diferente, apoiando no transporte de doentes não urgentes”, disse António Nunes, presidente da LBP.