Bombeiros feridos em Baião internados mas com evolução favorável

Três dos quatro bombeiros de Vila Meã feridos num acidente, na terça-feira, quando se dirigiam para um incêndio em Baião, mantêm-se internados no hospital de Penafiel com "evolução favorável", segundo fonte hospitalar.

"Todos os internados [estão] com evolução favorável", precisou.

O bombeiro que sofreu ferimentos mais graves foi submetido na terça-feira a uma cirurgia e encontra-se, atualmente, a recuperar, em cuidados intermédios.

Os dois restantes estão no internamento de cirurgia, em observação, de acordo com a mesma fonte do hospital.

O quarto ferido já tinha recebido alta na terça-feira.

O acidente aconteceu na zona de Teixeira e Teixeiró, no concelho de Baião, distrito do Porto, quando a viatura da corporação dos voluntários de Vila Meã (Amarante), com cinco bombeiros, se deslocava para o incêndio que lavrava naquela zona montanhosa, desde segunda-feira.

O veículo despistou-se e caiu numa ravina, dificultando as operações de resgate de duas das duas vítimas que ficaram retidas na viatura.

Já esta manhã, em Lisboa, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, referiu apenas que as cirurgias a dois destes bombeiros "correram bem", segundo informações que recolheu junto do presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Meã e do diretor do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

"Há uma terceira pessoa internada, mas sem gravidade", acrescentou o ministro.