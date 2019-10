Os bombeiros sapadores de Lisboa retiraram na manhã desta terça-feira várias trotinetes do rio Tejo.

Contactada pelo CM, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa explica que a recolha aconteceu junto à discoteca Urban Beach, durante um treino dos Sapadores Bombeiros de Lisboa. As trotinetas começaram a ser retiradas do rio perto das 11h00 por uma das embarcações que se encontrava na Doca de Santo Amaro.

Recorde-se que as trotinetes começaram a aparecer nas ruas da capital no final de 2018. Funcionam através de aplicações que permitem que sejam utilizadas em sistema de partilha. A ideia é que sejam utilizadas e possam ser deixadas logo de seguida. No entanto, este sistema tem gerado polémica nos últimos meses devido a recorrentes casos de abandono e até vandalismo.

Para fazer frente a esta situação, algumas cidades já começaram a implementar medidas que permitam regulamentar e limitar o uso. Em Paris, por exemplo, foi mesmo aberta uma guerra às trotinetes. A ideia foi limitar, por exemplo, o estacionamento e a velocidade.