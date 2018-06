Empresa de reutilização de manuais entra no mercado dos livros universitários

'Book in Loop' vai criar uma plataforma digital no primeiro semestre de 2019.

Por Lusa | 09:38

A empresa de reutilização de manuais escolares 'Book in Loop' vai criar uma nova plataforma digital no primeiro semestre de 2019 dedicada ao mercado dos livros e manuais do ensino superior.

A empresa, que até agora se dedicava à reutilização de manuais do 5.º ao 12.º ano, vai avançar com uma plataforma dedicada ao mercado universitário, estando a trabalhar com "algumas universidades e associações de estudantes" para criar uma base de dados "alargada dos manuais necessários de cada um dos cursos", disse à agência Lusa o cofundador da Book in Loop, João Bernardo Parreira.

Esta plataforma, sublinhou, tem algumas "especificidades", visto que não há um cadastro global de manuais e o público-alvo é diferente.