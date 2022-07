Bryan Adams estreia-se no palco principal do Marés Vivas e abre o festival

O cantor canadiano Bryan Adams sobe esta sexta-feira pela primeira vez ao palco do Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, naquele que é um dos concertos em destaque na primeira de três noites de festival.

O MEO Marés Vivas regressa hoje a Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, após dois anos de interregno impostos pela pandemia de covid-19, e tem Bryan Adams e os britânicos James como cabeças de cartaz no primeiro dia, tendo estes últimos já passado, por diversas vezes, pelo palco principal.

Para Bryan Adams, reconhecido pelos êxitos "Heaven", "Run To You", "Please Forgive Me", "Everything I Do" ou "Summer of 69", esta será a sua primeira atuação neste festival que, este ano, tem uma nova localização.

o cantor vem apresentar o álbum "So Happy It Hurts", o 15.º da carreira, no qual conta com a participação da sua mãe.

Em contrapartida, a banda britânica James, com mais de 30 anos de carreira e autora de sucessos como "Sit Down", "She´s a Star", "Laid" e "Getting Away With it (All messed up)", já é uma "repetente" no Marés Vivas onde atuou, pela última vez, em 2016.

Hoje, no palco principal do festival atuam também Miguel Araújo, Máximo Park e The K´s, com os concertos a começarem às 17h30.

Mas antes, pelas 16h30, a música começa a fazer-se ouvir no palco Moche, um dos cinco espalhados pelo recinto, com Lhast, Domingues e Dj Oder.

Já no palco dedicado à comédia, a noite estará a cargo de Inês Coimbra, João Dantas e Mónica Vale de Gato.

Além destes, uma das novidades passa pela Roda de Samba, espaço que estreia este ano e que contará com a atuação da Orquestra Bamba Social pelas 19h00 e 00h45.

Ao longo dos três dias, o Marés Vivas recebe mais de 35 bandas e artistas nacionais e internacionais.