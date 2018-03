Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bulimia, comer rápido e em excesso para depois forçar o vómito e fazer jejum

Raparigas ansiosas, preocupadas com o peso e com o corpo são o padrão dos doentes.

Por Daniela Polónia | 09:41

Raparigas jovens, ansiosas, muito boas alunas, por serem perfeccionistas, e preocupadas com o peso e o corpo - é este o grupo de risco na bulimia nervosa, uma doença psiquiátrica do comportamento alimentar.



"Há períodos em que os doentes comem depressa, de forma compulsiva e em excesso. E outros em que forçam o vómito, tomam laxantes, diuréticos ou fazem jejum e restrições alimentares, com o objetivo de compensarem aquilo que comeram", diz Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas.



Na maior parte das vezes, estes comportamentos são feitos às escondidas da família porque as jovens têm consciência daquilo que estão a fazer, sentem culpa , vergonha e podem ter medo de represálias. Desta forma, nem sempre a bulimia é detetada de forma precoce. "Para se fazer o diagnóstico, os comportamentos de compulsão e de restrição alimentar têm de existir uma vez por semana, pelo menos, durante três meses", explica o psiquiatra Daniel Sampaio.



A psicoterapia é o tratamento recomendado, sendo que a duração do mesmo varia de caso para caso, mas pode levar anos. É também necessária a intervenção de um nutricionista para fazer a vigilância do comportamento alimentar. "A terapia familiar é útil nos casos de grande conflitualidade familiar. Usam-se ainda medicamentos para tentar controlar as crises de voracidade alimentar", afirma Daniel Sampaio.



Conselho da semana

Os pais que detetam alterações no comportamento alimentar dos filhos devem procurar orientação médica o mais rápido possível. No caso da bulimia, por exemplo, é necessário recorrer a um psiquiatra. No entanto, para a maioria dos pais é difícil ir logo a esta especialidade. Por isso, o médico de clínica geral pode facilitar este processo.



Jovens têm resistência em admitir doença alimentar

As Doenças do Comportamento Alimentar caracterizam-se por uma preocupação obsessiva com o controlo do peso e com o corpo, podendo originar carência ou excesso alimentar, com consequências a nível físico e emocional. São mais frequentes nos jovens.



Nestes casos, os pais não devem criticar, pressionar ou castigar. É normal que os filhos tenham resistência em admitir que têm um problema. A recuperação pode ser um processo demorado e baseia-se numa relação de confiança entre médico, doente e família.



Além da bulimia, fazem parte deste grupos outras doenças como é o caso da anorexia, em que há uma obsessão em perder peso e uma perda progressiva e extrema do mesmo. Estas pessoas chegam a negar que têm fome, que estão cansadas e que perderam energia. Na fobia alimentar, são evitados determinados alimentos por medo de sensações de mal-estar, como é o caso de engasgos ou vómitos. Noutros casos, há quem coma alimentos de valor calórico elevado, de forma compulsiva, quando está cansado, ansioso ou deprimido.



Exercícios físicos feitos em exagero

O hábito de tentar comer sozinho, fazer exercício físico em exagero e o consumo excessivo de água antes das refeições - de forma a iludir a fome - são alguns aspetos a que os pais devem ficar atentos. Nas doenças do comportamento alimentar, os jovens podem ainda esconder comida, fazerem pesagens diárias e terem alterações do estado emocional habitual, como irritabilidade e tristeza.



PORMENORES

Internamento

Na bulimia, o internamento hospitalar só é necessário quando as crises de voracidade alimentar são incontroláveis ou quando há risco de suicídio, segundo o psiquiatra Daniel Sampaio.



Plano alimentar

Na consulta de nutrição é feita uma entrevista motivacional para explicar a importância de determinados alimentos. Poderá ainda ser prescrito um determinado plano alimentar.