Buraco em rua de Lisboa retira autocarros aos moradores

Há mais de um mês que os moradores da rua Maria Pia, em Lisboa, têm de conviver com um buraco na via pública que impede a circulação do trânsito e que os tem privado de autocarros que lhes permitam ir trabalhar ou deslocar-se para fazer compras.A estimativa inicial era de que o buraco – que tem cerca de dois metros de profundidade e um metro e meio de largura e que foi originado pelo colapso de um coletor de água – fosse tapado em "dois dias", mas o tempo passa e os moradores desesperam."Disseram-nos que houve uma manilha que rebentou e tem de ser substituída. E que já não sabiam quanto tempo ia demorar,porque não era fácil de encontrar", queixa-se Joana Fernandes, de 79 anos."Mas nós é que não podemos viver assim. Pelo menos que arranjem autocarros pequenos, que consigam circular aqui e ajudem os mais idosos", pede. Ao, o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton, lamenta que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) não tenha ainda encontrado uma solução que permita a circulação dos autocarros. "É uma situação que causa sérios transtornos aos residentes, porque não têm transporte para se deslocarem para outros pontos da cidade", diz.A rua Maria Pia faz a ligação entre Alcântara e Campo de Ourique. Ocontactou a Câmara de Lisboa, presidida por Fernando Medina (PS), para saber quando serão retomadas as obras, mas não obteve resposta. "Se isto tivesse turismo, a história era diferente", conclui Joana Fernandes.