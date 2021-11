A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) admitiu ao CM que a cadeia de Alcoentre foi palco de dois surtos de Covid-19, no espaço de exatamente uma semana. No total, reconhece o mesmo organismo, estão confirmados 31 casos da doença, entre reclusos e guardas.No fim de semana de 20 e 21 de novembro, como o CM noticiou em primeira mão, surgiram as primeiras situações.