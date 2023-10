Cadelas salvam idosa em dificuldades em Ílhavo

Dolores e Chambel salvaram uma idosa, de 80 anos, esta manhã de sábado, na Costa Nova, em Ílhavo. Durante um passeio, com o dono, as duas cadelas ladraram de forma insistente e sinalizaram algo numa zona com vegetação densa e arborizada. O dono acabou por verificar o local e encontrou a idosa no chão, já em dificuldades.

A família da idosa, que se movimenta com o apoio de um andarilho, foi avisada. A mulher, que já estava naquele local há cerca de duas horas, já tinha gritado por socorro várias vezes, mas nunca foi ouvida. Valeu o instinto das duas cadelas para que a idosa fosse encontrada antes da degradação do estado de saúde da mulher.