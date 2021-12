Calendário escolar já está atualizado. Conheça aqui as novas datas

As alterações são motivadas pela "suspensão das atividades letivas e não letivas em regime presencial, entre os dias 2 e 9 de janeiro de 2021", esclarece o documento.

termina o ano para quem frequenta os

anos de escolaridade; já para os alunos do pré -escolar e 1.º ciclo do ensino básico, o ano termina no dia 30 de junho.

Já são conhecidas as datas do novo calendário escolar, ajustado por causa da "semana de contenção" no início de janeiro. A alteração ao calendário foi publicado emO primeiro período de aulas terminará a 17 de dezembro de 2021. As férias começam no dia 20 de dezembro e duram até ao dia 7 de janeiro.Já o segundo período arranca no dia 10 de janeiro e acaba a 8 de abril.As férias da Páscoa estão marcadas para 11 de abril até ao dia 18 do mesmo mês. Já a pausa de Carnaval será apenas de um dia: 1 de março.O terceiro período tem início no dia 11 de abril e termina entre 7 e 30 de junho. Para os 9.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade acaba no dia 7;dia 155.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º