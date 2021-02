Exames adiados e férias de verão reduzidas. Conheça aqui o novo calendário escolar

Exames adiados e férias de verão reduzidas no novo calendário escolar

O novo calendário escolar do ano letivo 2020/2021 com as alterações letivas já foi publicado pelo Governo. Destaca-se o adiamento dos exames para julho e setembro e as férias de verão que acabam por ficar reduzidas devido ao reajuste das pausas letivas da interrupção entre 22 de janeiro e 5 de fevereiro.O ano escolar termina assim a 18 de junho para os alunos do 9.º, 11.º e 12.º e a 23 de junho para os alunos do 7.º, 8.º e 10.º ano.A 8 de julho chega ao fim as aulas para os alunos do ensino pré-escolar e 1.º e 2.º ciclos.As férias da Páscoa deste ano foram reduzidas para os dias 29 de março a 1 de abril e as do Carnaval, como já tinha sido anunciado, foram elimidadas do calendário.Quanto aos exames, tal como o, foram adiados. Assim os exames nacionais são entre 2 e 16 de julho [1.ª fase] e entre 1 a 7 de setembro [2.ª fase].Já as provas de aferição realizam-se entre 14 e 21 de junho.