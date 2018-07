Calor de 42 graus a caminho: saiba como proteger-se

Elvas, Évora e Mirandela vão ser as regiões com as temperaturas mais altas. Idosos e crianças correm maiores riscos.

O verão já começa a dar os primeiros sinais e o mês de agosto vai trazer de volta muito calor. A chegada de uma massa de ar quente e seco vai provocar uma subida gradual da temperatura. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Elvas, Évora e Mirandela são as regiões onde as temperaturas vão atingir mais de 40º.

O índice de radiação ultravioleta também vai registar um aumento significativo, o que torna a exposição ao sol particularmente perigosa e obriga ao reforço de cuidados não só com a pele mas também com todo o nosso organismo.



"O facto de estar a chegar um massa de ar quente é uma grande preocupação, porque vai obrigar a ter um maior cuidado com os idosos e, principlamente, as crianças no primeiro ano de vida", diz ao CM Rui Nogueira, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Medicina Geral e Familiar. (ver entrevista mais abaixo)



Conheça as recomendações da Direção Geral de Saúde para lidar com o calor exrtremo.

Efeitos da exposição ao calor intenso na saúde

São vários os efeitos negativos que o contacto solar prolongado pode ter, dado que o corpo humano quando é exposto a temperaturas mais elevadas do que a ambiente vai absorver esse calor e, consequentemente, aumentar a temperatura corporal interna.

A forma como o organismo reage a esse aumento de calor e os efeitos negativos que advêm dessa circunstância são diferentes em cada pessoa, podendo variar de um ligeiro rubor, desidratação, edema, desmaios, cãibras e, em situações extremas, até mesmo à perda de vida.

Quem está mais vulnerável ao calor

Algumas pessoas são mais sensíveis aos efeitos do calor intenso e por isso exigem uma atenção especial e medidas específicas para estarem protegidas. Crianças nos primeiros anos de vida, pessoas com 65 ou mais anos, portadores de doenças crónicas e pessoas que desenvolvem actividades no exterior devem reforçar os cuidados.

Cuidados a ter quando o calor está mais intenso

Todos os cidadãos devem manter-se informados não só sobre as condições climáticas previstas mas também sobre comportamentos que promovam a protecção contra o calor.



Procurar locais climatizados, não deixar animais de estimação no carro "estacionado" pois eles também podem desenvolver doenças relacionadas com o calor, evitar zonas de poluição e mudanças bruscas de temperatura, beber água mesmo quando não tem sede e fazer refeições frias são alguns dos conselhos.

Bebés e crianças pequenas devem vestir roupas leves e de cor clara, utilizar sempre um chapéu, beber mias água do que o habitual, evitar exposição direta ao sol, aplicar protector solar antes de sair de casa e nunca deixar o menor dentro um carro estacionado ou outro local exposto ao sol.



"Cada um de nós deve ajudar os vizinhos idosos"

Rui Nogueira, presidente da Associação Portugesa de Medicina Geral e Familiar



CM - Uma massa de ar quente vai atingir Portugal nos próximos dias e as temperaturas poderão ultrapassar os 40 graus. Numa situação de calor intenso como esta, quais os cuidados a adoptar?

Rui Nogueira - É sempre uma preocupação para todos nós mas este fenómeno já tem acontecido em anos anteriores. Todas as pessoas devem evitar a exposição ao calor procurando locais frescos, evitar sair à rua durante as horas de mais calor e procurar ter apoio de outras pessoas. Por outro lado deve haver um cuidado particular com o aumento da ingestão de água e de alimentos leves em refeições frequentes. Um cuidado igualmente importante é cada um de nós ajudar os seus vizinhos idosos, acompanhando, orientando ou mesmo facilitando com alimentos adequados e água. Isto é o q já acontece com frequencia e que importa salientar e valorizar.

- Quais as faixas etárias que comportam um maior nível de risco?

O risco é maior nos idosos e nas crianças pequenas. A preocupação maior é com os idosos porque vivem sozinhos ou com outro idoso e porque não sentem sede e porque frequentemente sofrem de doenças que podem agravar numa situação de calor extremo. Os doentes com insuficiencia cardiaca, ou com bronquite crónica, ou com asma, ou grandes obesos estão mais vulneráveis nesta situação.

- É de esperar que esta subida gradual de temperatura tenha algum impacto na taxa de mortalidade?

Se a subdida de temperatura atmosférica for gradual e ficar abaixo de 40 graus e ainda assim por poucos dias não haverá problemas. Mas se tivermos muitas horas de temperatrura atmosférica acima de 40 graus e vários dias seguidos então o risco aumenta muito principalmente nos idosos com doenças de base. Nestes casos pode ser necessário recorrer a cuidados hospitalares por descompensação da doença de base.