Câmara algarvia de Lagoa sem sistema informático após ciberataque no fim de semana

A Câmara de Lagoa foi alvo de um ciberataque durante o fim de semana e continua sem sistema informático, afetando os serviços públicos, revelou esta quarta-feira a autarquia do distrito de Faro.

"O município de Lagoa foi, durante o passado fim de semana, alvo de ciberataque que deixou todo o sistema informático em baixo, situação que se mantém até ao dia de hoje", informa a Câmara algarvia num comunicado.

Segundo a Câmara de Lagoa, o ciberataque começou na tarde de sábado à tarde e "foi concluído durante a madrugada do domingo passado", tendo sido "furtados mais de 600 megabytes em documentos pertencentes ao município e todo sistema foi mandado abaixo".

Na nota, a autarquia indica que a Policia Judiciária, com a "colaboração das suas congéneres internacionais", já iniciou as investigações e está a realizar todas as diligências para chegar "ao autor ou autores deste crime".

O Câmara de Lagoa garante que estão a ser feitos esforços pelas equipas do município para "tentar recuperar o sistema interno", tendo como prioridades o "restabelecimento do serviço público", em todas as suas áreas, e dos serviços de contabilidade e financeiros da autarquia, para "garantir o pagamento dos vencimentos aos funcionários".

"Não obstante todo o esforço das equipas envolvidas à data de hoje, não é possível estimar uma data para o restabelecimento dos serviços. Facto pelo qual apresentamos o nosso pedido de desculpa e apelamos à compreensão de todos os munícipes", apela a Câmara algarvia.