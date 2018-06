Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Aveiro prepara campanha de bem-estar animal

Autarquia vai promover iniciativas como a existência de um"cheque-veterinário" e a criação de parques caninos.

Por Lusa | 13:59

A Câmara de Aveiro vai lançar até ao final do mês uma campanha de sensibilização do bem-estar animal, que inclui o "cheque-veterinário", a criação de parques caninos, uma linha dedicada e viatura de recolha, informou esta terça-feira a autarquia.



A imagem da campanha "Animais de Companhia", que será lançada publicamente até ao final de junho, foi desenvolvida pelos serviços da autarquia e vai ser desenvolvida em cinco eixos: "não ao abandono", "adote um animal", "vacinação, legalização e identificação eletrónica", "esterilização de animais abandonados" e "não fique indiferente".



A criação de uma linha de atendimento telefónico dedicada ao tema, bem como um veículo automóvel específico para a recolha de animais abandonados, são algumas das medidas previstas.



Outra é a atribuição de "cheques veterinários" para os animais errantes capturados e para animais de famílias carenciadas identificadas pelo Município, na sequência de um acordo firmado com a Ordem dos Veterinários para colocar em andamento o Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia em Risco.



Por outro lado, a autarquia anuncia que vai criar dois parques caninos, um deles junto à Avenida Sá Carneiro, a nascente do Centro de Congresso de Aveiro e junto à Linha do Norte, com mais de 1100 metros quadrados, e o outro com cerca de metade da área, junto ao Canal de São Roque.



Quanto ao canil intermunicipal, foi já apresentado o estudo prévio do polo de Aveiro, que ficará localizado junto aos Serviços Urbanos, durante uma reunião com associações, grupos de cidadãos e técnicos especialistas, "que se têm assumido como parceiros e com quem a Câmara tem vindo a trabalhar".