Câmara de Gondomar contraria direção e garante que escola Marques Leitão abre na segunda-feira

A Câmara de Gondomar anunciou este domingo que estão garantidas as condições para o normal funcionamento da escola básica 2/3 Marques Leitão, "dentro das normas de segurança", e que o estabelecimento abrirá na segunda-feira "para todas as turmas".

Esta tarde, a direção do agrupamento enviou um comunicado aos encarregados de educação a informar que a escola iria encerrar na segunda-feira, já que nesse dia iria contar com menos três funcionários, que cumpririam o terceiro e último dia de isolamento, por instrução da linha Saúde 24.

Com este défice de pessoal, lia-se no comunicado, faltam "condições mínimas de segurança que permitam o normal funcionamento das atividades letivas".

Num 'post' publicado posteriormente na rede social Facebook, a Câmara de Gondomar esclarece não ter sido contactada no decorrer da tomada de decisão de encerrar a escola, tendo, inclusivamente, o presidente da autarquia, Marco Martins, e a vereadora da Educação, Aurora Vieira, se reunido com todos os diretores de agrupamento do concelho na sexta-feira.

"A Câmara Municipal de Gondomar, tendo tomado conhecimento da decisão ao início da noite, estabeleceu contacto, de imediato, com o Delegado Regional da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEST) e a Diretora do Agrupamento Escolar, no sentido de garantir o seu normal funcionamento, dentro das regras da segurança, dando assim resposta às necessidades das famílias", lê-se na nota do município.

Desta forma, é acrescentado, a "escola básica 2/3 Marques Leitão abrirá amanhã [segunda-feira] para todas as turmas".

A autarquia refere ainda que manterá "contacto direto com o delegado regional e o agrupamento escolar, acompanhando novas informações que possam surgir".

O município de Gondomar, no distrito do Porto, regista 1.289 casos confirmados de infeção pela covid-19, de acordo com dados da Direção-Geral de Saúde reportados a sábado.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e setenta e quatro mil mortos e mais de 37,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.080 pessoas dos 86.664 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.