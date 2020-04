Câmara de Lisboa cancela Marchas Populares, arraiais e Casamentos de Santo António

A Câmara Municipal de Lisboa, em conjunto com a EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural), cancelou a edição de 2020 das Marchas Populares de Lisboa, assim como os arraiais e os Casamentos de Santo António, cerimónia que acontece todos os anos a 12 de junho, véspera do dia de Santo antónio.



Num comunicado, a CML e a EGEAC anunciam o cancelamento da "edição de 2020 das Marchas Populares de Lisboa. O tema "Amália Rodrigues" transitará para a edição de 2021 das Marchas Populares, permitindo que todo o trabalho realizado (arcos, cenografia, figurinos), possa ser rentabilizado no próximo ano", confirmou a entidade.



Os arraias populares em homenagem ao santo foram também cancelados devido à "elevada concentração de pessoas". A Câmara de Lisboa refere que, mesmo num cenário de achatamento da curva de contágio e da diminuição do número de infetados, a situação "é incompatível".





Recorde-se que a autarquia tem seguido as recomendações da DGS para reforçar o confinamento e distanciamento social. Desde dia 11 de março que foram aplicadas uma série de medidas de proteção da saúde pública, como o encerramento de eventos e instalações desportivas, culturais, bibliotecas e museus da autarquia.