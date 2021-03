A Câmara de Oeiras responsabilizou esta quarta-feira o Serviço Nacional de Saúde (SNS) pela concentração de pessoas verificada num centro de vacinação contra a Covid-19, em Carnaxide, devido a um erro informático daquela entidade responsável pela convocatória dos munícipes.

"A concentração anormal de pessoas que se verificou hoje no centro de vacinação Carlos Queiroz, em Carnaxide, deveu-se a um erro informático do Serviço Nacional de Saúde (SNS) - responsável pela convocatória de munícipes para serem vacinados - que fez a marcação de 400 utentes para a mesma hora, provocando o atraso em todo o processo", justifica o município de Oeiras, num comunicado enviado às redações.

Alertada para a ocorrência, a autarquia presidida por Isaltino Morais "providenciou de imediato todo o apoio logístico necessário para minimizar o impacto para os utentes", lê-se na nota.

"Em poucos minutos chegaram ao local mais elementos da Proteção Civil de Oeiras e outros voluntários para dar assistência aos idosos, abriu-se um novo espaço de espera com mais 200 cadeiras, toldos para os proteger do sol e foram distribuídos lanches", acrescenta a Câmara Municipal no comunicado.

Na nota é ainda referido que o presidente da autarquia também se deslocou para o local "para se inteirar da real situação e confirmar que tudo estava a ser assegurado para o bem-estar dos utentes".

Questionada pela Lusa, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) explica, numa resposta por escrito, que "habitualmente são agendadas 80 pessoas por hora e, por lapso, [...] foram convocadas 160 pessoas por hora no período de manhã".

Tratou-se uma "duplicação nos agendamentos", que a ARSLVT diz lamentar.

"O problema foi identificado e prontamente corrigido, sendo que no principio da tarde a situação já estava estabilizada e sem fila de espera", realça.

Apesar do constrangimento, a ARSLVT sublinha que "foram inoculadas 888 pessoas com mais de 80 anos, com a vacina da Pfizer [primeiras doses]".

