Câmara de Sintra distribui máscaras com erro no folheto de utilização

A Câmara de Sintra está a oferecer um milhão de máscaras cirúrgicas aos seus munícipes, mas o processo ficou marcado por um erro que a autarquia já admitiu e que prometeu corrigir.Milhares de pessoas começaram esta semana a receber as máscaras através do correio e algumas delas repararam num erro. O folheto com as instruções para utilização das máscaras recomenda que a colocação seja efetuada "com o lado branco para fora".A forma correta de colocação deve ser exatamente a oposta, ou seja, com a parte azul para fora e a branca para dentro. Só desta forma as dobras ficam na posição mais indicada para reter as partículas, ficando também o parte branca e mais macia da máscara em contacto com a face.Segundo fonte oficial da Câmara Municipal de Sintra garantiu ao, foram distribuídos por correio um total de 170 mil envelopes contendo cada um cinco máscaras, bem como um folheto com as instruções de utilização das mesmas.A autarquia garante que apenas 1500 folhetos continham o erro sobre a forma de colocação. "A gralha foi detetada e até final desta semana vai chegar informação à casa das pessoas sobre a forma correta de utilização das máscaras", assegurou a mesma fonte da autarquia ao Correio da Manhã, frisando que, mesmo do avesso, a máscara oferece proteção, embora não da forma mais correta e confortável.Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, explica de forma simples como colocar corretamente estas máscaras: "As pregas do lado exterior devem apontar para baixo e as de dentro para cima. O arame [no interior da máscara] fica em cima e a face colorida virada para fora."Já foram distribuídas 850 mil máscaras e faltam entregar 150 mil. Os munícipes podem recolher estas máscaras nos postos dos SMAS de Sintra.Com o regresso às aulas dos alunos de 11º e 12º anos, a GNR tem estado a fazer ações de sensibilização e fiscalização nos transportes escolares. Uma das ações decorreu junto à sede do agrupamento de escolas de Macedo de Cavaleiros. "Estamos a verificar como é feito o transporte, se são utilizados todos os equipamentos de proteção individual por parte dos passageiros e se é cumprida a lotação e a desinfeção das viaturas", explicou João Sousa, comandante do Destacamento de Trânsito da GNR do distrito de Bragança.Um avião fretado pelo Estado estava previsto partir na última madrugada de Pequim para transportar o primeiro carregamento de 500 ventiladores adquiridos por Portugal à China. Serão precisos, no total, quatro voos para transportar todos os ventiladores e restante equipamento de proteção médica, incluindo máscaras, luvas ou fatos de proteção química, entre compras do Estado e doações de privados. O segundo voo parte no sábado.Depois da Câmara Municipal de Loures (CML) ter negado responsabilidade na instalação de 5 refugiados infetados no concelho, a Misericórdia de Lisboa informou a autarquia que o grupo vai ser retirado. A CML aprovou uma moção onde pede a retirada para espaço adequado ou a garantia de confinamento obrigatório. A ida de um refugiado a um supermercado obrigou ao fecho da loja.Márcio Santos, 39 anos, está retido em Marrocos desde 17 de março. Estava a trabalhar no dia em que as fronteiras fecharam devido à pandemia e desde então têm-lhe sido travadas todas as tentativas de regressar a casa. "Estou há dois meses fechado em casa e nem direito tenho ao documento que me permite sair à rua para ir às compras", contou aoMárcio, natural de Alcains, Castelo Branco.

