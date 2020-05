Câmara de Sintra distribui um milhão de máscaras à população

O município de Sintra, no distrito de Lisboa, começou hoje a distribuir um milhão de máscaras à população, através das caixas de correio, num investimento superior a meio milhão de euros, anunciou a autarquia.

As máscaras começaram a ser distribuídas hoje e "nos próximos dias serão entregues nas caixas de correio do concelho", avança em comunicado a Câmara Municipal de Sintra, no distrito de Lisboa.

"Esta operação de envio de máscaras pretende contribuir para proteger a população, mas é também uma forma de sensibilizar para a necessidade de cumprir com o dever cívico de recolhimento, cumprir as medidas de distanciamento social, de higienização das mãos e de etiqueta respiratória, que continuam a ser as nossas melhores armas para combater o covid-19", destaca o presidente da autarquia, Basílio Horta (PS), citado na nota.

O presidente da câmara salienta que a medida só foi possível "graças ao voluntariado de centenas de funcionários" da autarquia e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra -- SMAS.

"Durante o fim de semana, e ao longo de vários dias, centenas de colaboradores demonstraram o espírito de união e solidariedade de todos que vivem e trabalham em Sintra", refere Basílio Horta.

A câmara destaca ainda que já tinha assumido "a distribuição de equipamento de proteção junto das IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social], forças de segurança, bombeiros e outras entidades que trabalhem junto de grupos de risco ou com população mais vulnerável".

"Foram distribuídas mais de 250 mil e entregues diferentes equipamentos e materiais de proteção a diversas instituições, tais como: luvas, viseiras, batas descartáveis, gel desinfetante, álcool etílico, dispensadores de gel desinfetante, batas descartáveis, fatos completos e proteções para sapatos", acrescenta.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 315.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.

Portugal contabiliza 1.231 mortos associados à covid-19 em 29.209 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 13 mortos (+1,1%) e mais 173 casos de infeção (+0,6%).

Das pessoas infetadas, 628 estão hospitalizadas, das quais 105 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados é de 6.430.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

O Governo aprovou na sexta-feira novas medidas que entram hoje em vigor, entre as quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios.

O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de maio e a abertura das praias para 06 de junho.