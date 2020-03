Camionista que veio de Itália causa alarme

Um camionista de longo curso, de uma empresa de Mangualde, esperou ontem quatro horas no camião para ser transportado ao Hospital Sousa Martins, na Guarda, depois de ter sido assinalado como suspeito de estar infetado com coronavírus.O alerta terá sido dado para a linha SNS 24 pelo camionista que, segundo a PSP, que acompanhou a situação, "regressava de Itália e terá detetado sintomas compatíveis com a infeção".O condutor acabou por imobilizar o trator do veículo num parque de estacionamento junto à Rotunda do G, na entrada sul da cidade, pouco depois das 10h00.Só pelas 14h00 deu entrada no hospital da Guarda, a escassos 500 metros do local onde esteve estacionado. Ontem à noite ainda aguardava os resultados dos exames.