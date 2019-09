Campeão Mundial de fisiculturismo fala sobre o caso de Ângelo Rodrigues

O campeão mundial WBFF (World Beauty Fitness Fashion) de fisiculturismo Italo Costa comentou o caso de Ângelo Rodrigues relativamente ao abuso de anabolizantes e de testosterona injetável.



Italo alerta para o aumento do número de casos de pessoas que não são atletas e que procuram resultados rápidos em pouco tempo. "O uso indiscriminado e sem acompanhamento profissional de anabolizantes e quaisquer hormonas é muito perigoso e pode trazer efeitos colaterais irreversíveis. É algo muito sério", refere o campeão.





Apesar da controvérsia sobre o uso destas substâncias, o atleta sublinha que em alguns casos mais específicos e pontuais onde, e com o devido acompanhamento médico, é possível administrar certas substâncias para um determinado fim.Recorde-se que Ângelo Rodrigues continua internado com uma infeção derivada do abuso de testosterona injetável.O ator realizou esta segunda-feira um tratamento numa câmara hiperbárica, no Hospital das Forças Armadas.