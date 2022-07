Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.07.2022, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 31.07.2022 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O cancro do Pulmão é o tumor com maior taxa de mortalidade e o terceiro mais comum em Portugal, segundo dados divulgados pelo Observatório Global do Cancro (GLOBOCAN). Só em 2020 foram diagnosticados 5415 novos casos e morreram 4797 portugueses com a doença.Para assinalar o Dia Mundial do Cancro do Pulmão, que se realiza a 1 de agosto, ofalou com Gabriela Fernandes da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) que revela que 85% dos casos registados da doença estão diretamente ligados com o consumo de tabaco. No entanto, há outros fatores associados à doença como o "envelhecimento da população, as exposições ocupacionais, a poluição, a nutrição, infeções e fatores genéticos". Relativamente ao género, verifica-se uma maior incidência na população masculina, contudo os hábitos tabagísticos apontam que o número esteja a aumentar nas mulheres.