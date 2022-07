Caos na aviação obriga a cancelamento de 40 voos

Continuam os problemas nos aeroportos. Este domingo, foram cancelados 40 voos (19 chegadas e 21 partidas) de e para Portugal.



A TAP continua a ser a companhia com maior número de viagens canceladas, principalmente no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Este domingo houve 15 voos cancelados (sete chegadas e oito partidas). Seguiu-se o aeroporto do Porto, com 13 voos cancelados (seis chegadas e sete partidas). Em Faro houve cinco cancelamentos (duas chegadas e três partidas). Nos Açores houve sete voos cancelados: três de partida em Santa Maria e quatro de chegada (um em Ponta Delgada e três em Santa Maria).