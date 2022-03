Nos centros de saúde do País estão a faltar materiais de uso diário e desgaste rápido, sobretudo luvas, mas também lâmpadas, impressoras e tinteiros, o que está a levar ao adiamento de consultas e tratamentos."As denúncias chegam de vários centros de saúde do Centro. As luvas, que têm de ser usadas todos os dias, chegam em quantidade insuficiente para as necessidades e com tamanhos desajustados.