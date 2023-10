Cardeal D. Américo Aguiar nomeado pelo Papa para o Dicastério da Comunicação

O Papa Francisco nomeou, esta quarta-feira, o Cardeal D. Américo Aguiar para o Dicastério da Comunicação.O Boletim Diário da Santa Sé elenca um conjunto de membros indicados para os Dicastérios da Cúria Romana e da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano. O Dicastério para a Comunicação tem como Prefeito Paolo Ruffini, enquanto Lúcio Adrian Ruiz exerce o cargo de secretário.O Cardeal toma posse como Bispo de Setúbal no dia 26. Américo Aguiar foi ordenado padre em 2001 e bispo em 2019, tendo exercido, desde então, as funções de bispo auxiliar de Lisboa. É presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, tendo sido o principal rosto da organização do encontro mundial de jovens com o Papa, que se realizou em Lisboa entre 1 e 6 de agosto deste ano.