Alegria, folia, boa-disposição, sátira... e um casaquinho – é o que é preciso para festejar o Carnaval de 2019: as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam chuva, frio e vento para os próximos dias. As máximas não deverão ultrapassar os 220 C amanhã, estando prevista uma descida para terça-feira.

Nada que deva desmotivar ou demover os milhares de pessoas aguardados nos maiores corsos carnavalescos, de norte a sul do País, que prometem levar muita música, cor, animação e folia às ruas das vilas e cidades.





Desde as festas mais tradicionais, como os Caretos de Podence (Macedo de Cavaleiros), aos desfiles com danças mais ‘tropicais’, como na Mealhada ou Sesimbra, às matrafonas de Torres Vedras e aos carros alegóricos, há festas para todos os gostos e todas as carteiras - muitas são até de entrada gratuita. Basta aparecer e divertir-se. Já ontem, a festa fez-se em Torres Vedras, com a entronização dos reis.

Para quem quer assistir aos corsos, aconselha-se que chegue aos locais com alguma antecedência, para evitar as filas e os cortes de trânsito. E, sempre que possível, utilize transportes públicos, para evitar congestionamentos e viajar mais descansado.

Na região Norte, a CP reforçou os comboios urbanos no Porto, nomeadamente para os corsos de Ovar e Vila Nova de Famalicão (amanhã e terça-feira), e criou uma tarifa de 2 euros (ida e volta) em toda a rede urbana do Porto. Na noite de segunda- -feira e madrugada de terça- -feira, vão circular comboios especiais para responder à procura da ‘Noite Mágica’ em Ovar e das ‘Noite de Carnaval’ em Estarreja e Vila Nova de Famalicão.



Diversão: Turistas justificam os gastos

Os maiores desfiles carnavalescos representam um investimento avultado das autarquias em todo o País: são mais de três milhões de euros de apoios, que acabam por ter retorno, com milhares de visitantes em locais onde o Carnaval é o período com mais vigor turístico, como são exemplos Ovar, Estarreja, Mealhada, Torres Vedras ou Elvas.



As últimas semanas foram de conclusão dos preparativos, desde as dezenas de carros alegóricos que vão mostrar arte e engenho, até aos ensaios das escolas de samba, para que tudo esteja pronto para sair às ruas e proporcionar horas de música e animação.



A tarde de hoje já vai ter dois grandes corsos, nas cidades de Elvas e Loulé. E à noite também há desfiles e bailes em vários sítios. Confira o roteiro dos festejos para o Carnaval 2019, de norte a sul do País.





Mais festa de Norte a Sul



Nelas e Canas de Senhorim

No concelho de Nelas, são dois os carnavais: um na sede de concelho, outro em Canas de Senhorim. A festa começa este sábado à noite.



Figueira de Castelo Rodrigo

Vilar de Amargo, em Figueira de Castelo Rodrigo, revive hoje o ‘Entrudo Lagarteiro’, que inclui o uso de máscaras feitas com rendas e cortiça.



Setúbal

O Carnaval de Setúbal celebra-se até 4ª feira, dia 6. Há atividades infantis para toda a família, este domingo e terça- -feira, na praça do Bocage.



Alhandra, Vila Franca de Xira

O corso organizado pela Euterpe Alhandrense tem desfiles domingo e terça-feira, com 500 foliões em 7 carros alegóricos e 11 grupos.



Concelho de Sintra

Os festejos são organizados pelo Grupo União Recreativo e Desportivo MTBA. Esta sábado à noite há a coroação dos reis e domingo e terça-feira há corsos. Também Pero Pinheiro e Montelavar vão ter desfile.



ViseuA freguesia de Santos Evos (Viseu) festeja o Carnaval com um desfile amanhã na localidade de Sernada, com 200 foliões em 25 grupos.



Miranda do Corvo

A edição 2019 do Carnaval de Miranda do Corvo é a maior de sempre: são esperadas 300 pessoas a desfilar domingo e terça-feira.



Pampilhosa da Serra

O cortejo sai à rua amanhã, a partir das 15h00, e conta com a participação das escolas e associações.



Matosinhos

O Carnaval de Lavra, Matosinhos, realiza-se este domingo a partir das 15h00, da freguesia para a avenida da Praia de Angeiras.



Marinha Grande

Vinte anos depois, o carnaval regressa a Vieira de Leiria (Marinha Grande). Os desfiles decorrem amanhã e terça-feira.