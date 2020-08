Casa sem condições gera revolta em Braga

O cheiro é nauseabundo e o exterior do apartamento, num prédio da urbanização de Montélios, em Real, Braga, não deixa dúvidas sobre a forma indigna em que vive um homem, de cerca de 50 anos, num apartamento sem condições de habitabilidade."Há 12 anos que é assim, não tem água, não tem luz, vive no meio dos farrapos, sem mobília, sempre a causar distúrbios. Não aguentamos mais", desabafa ao CM Maria de Jesus Caveira, vizinha do morador, que recusa a ajuda de instituições. "Ele traz o lixo todo para aqui, suja tudo com as fezes, limpa as mãos às paredes do interior do prédio. O cheiro é horrível e agora estamos ainda mais preocupados por causa da pandemia e por ele não ter qualquer cuidado", explica a moradora do edifício, às portas da cidade de Braga. "Não tem porta em casa e já partiu a porta do prédio. Chamámos a PSP, que falou com ele, mas não lhe podem fazer nada", diz."É uma imundice, tenho um abaixo-assinado de todos os moradores, mas ninguém quer saber", explica Odete Alves, outra moradora. "Estamos muito preocupados com a saúde dele e, claro, com a dos outros moradores. Desde 2015 que nos dizem que o caso está a ser tratado, mas para já nada. Este morador precisa de ajuda", vinca Adolfo Reis, presidente da Associação de Moradores.O apartamento está arrendado à BragaHabit. "É um caso urgente, mas não podemos despejá-lo. Estamos de novo à espera que o Ministério Público autorize o internamento compulsivo", disse fonte oficial.