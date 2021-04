Casal que pratica swing diz que usar máscara durante o sexo "é tão importante como usar preservativo"

Luana Kazaki e Arthur ‘O Urso’ são um dos casais mais populares da plataforma de conteúdos para adultos OnlyFans e são conhecidos por praticarem ‘swing’ (ou troca de casais). No entanto, confrontados com a pandémica da Covid-19, os dois brasileiros alertam agora aos seguidores para a importância de manter as regras de prevenção de transmissão do coronavírus.

O casal brasileiro, que ganha mais de 50 mil euros por mês a vender fotos e vídeos a fazer sexo, assim como as aventuras sexuais de troca de casais, resolveu alertar para a necessidade de usar máscara durante o sexo.

Numa foto que mostra os dois a beijarem-se de máscara posta, escreveram: "Esta foto de nos a beijarmo-nos é o retrato de amor de duas pessoas durante a pandemia. Nós defendemos o amor, mesmo em isolamento, na sua génese, mas tem de ser feito com responsabilidade".

"O uso de máscara durante o sexo é tão importante como usar preservativo", termina Arthur, fazendo referência a vários especialistas que, para além de recomendarem o uso de equipamento de proteção contra a Covid-19 durante o sexo, também defendem que se deve evitar ter relações sexuais com novos parceiros ou com parceiros que não partilhem a mesma casa.

O casal explica ainda que, devido à pandemia de Covid-19, tiveram que parar de praticar a troca de casais durante o sexo. "Temos tido um aumento de negócio na nossa página, com o confinamento. Agora estamos a preparar uma série de imagens de nós nus em várias cidades da Europa. Estamos a preparar um documentário", terminam Luana e Arthur.