Caso Luís Dias: agricultor lesado pelo Estado já fez três greves de fome

Maria José Santos e Luís Dias, são dois agricultores que lutam para sobreviver há oito anos, numa batalha desigual contra o estado. Os dois agricultores contam o dinheiro até ao último cêntimo.





Luís tornou-se um rosto conhecido dos portugueses depois de ter feito três greves de fome e promete voltar a lutar, até à morte, para conseguir justiça. Vive com uma pensão de 400 euros e pode ficar sem casa a qualquer momento. O agricultor revela o calvário por que passou. Luís chegou a ser hospitalizado duas vezes.

O agricultor e a parceira de negócio acreditam que foram abandonados pelo Estado num processo que lhes está a destruir a vida. O Investigação CM conseguiu ter acesso ao relatório da Inspeção-Geral da Agricultura que é demolidor e denuncia erros graves de vários organismos do Estado.

O caso de Luís Dias tem passado de mão em mão ao longo dos últimos anos e, aparentemente, ninguém faz nada para resolver o problema. Indiferente ao resultado do relatório da Inspeção-Geral da Agricultura,o Governo respondeu às perguntas do Chega sobre a polémica, mas exige confidencialidade, ou seja, proibiu o partido de tornar públicas as respostas.