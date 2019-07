Cegonha esconde-se em casa de banho de café após embater contra prédio

Uma cegonha surpreendeu os donos do snack-bar Hortinha, no centro de Portimão, ao refugiar-se na casa de banho do estabelecimento. O momento insólito aconteceu na passada sexta-feira quando os donos do café estavam a preparar-se para fechar.Segundo Paulo Sacristão, um dos donos do bar Hortinha, a ave ficou ferida depois de embater contra um prédio. "Ficou combalida", disse.Os responsáveis pelo estabelecimento ligaram para a Proteção Civil que encaminharam uma viatura dos Bombeiros de Portimão para o local.A ave foi resgatada. Otentou contactar os bombeiros Voluntários de Portimão mas até ao momento não prestaram qualquer esclarecimento sobre a situação.