Cegueira: Trotinetas são o novo obstáculo

Depois das ciclovias entre as faixas de rodagem e os passeios, as trotinetas são o novo obstáculo para os cegos, estejam elas paradas, presas aos suportes, espalhadas, a cada canto, ou em movimento."Quer as bicicletas, quer as trotinetas movimentam-se muito rapidamente e é muito difícil para nós, invisuais, porque não há qualquer barulho. E depois, claro, são deixadas em qualquer sítio e nós acabamos por estar constantemente a esbarrar nas trotinetas", denunciou aoÂngela Santos, acrescentando que se trata de uma situação que mete "em perigo" todos os invisuais.O problema é também divulgado pela Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. Ao, o presidente da ACAPO, Tomé Coelho, garante que a associação está atenta e a trabalhar com o poder político para "defender os direitos das pessoas cegas, dando conta das dificuldades"."Circular nos passeios de Lisboa é um verdadeiro desafio, sobretudo para uma pessoa cega. As trotinetas, assim como os carros mal estacionados, os pilaretes nos passeios e mesmo as esplanadas representam problemas muito complicados para os invisuais. Depois, há ainda a questão dos semáforos: a maioria não tem sinalização sonora", critica Tomé Coelho.As dificuldades denunciadas são visíveis em vários pontos da capital. Na avenida 24 de julho, em Lisboa, bem próxima da sede da ACAPO, "o piso dos passeios é igual ao da ciclovia e os invisuais acabam por não saber se estão a circular no passeio, em segurança, ou na ciclovia", explica Ângela Santos.Também a segurança nos semáforos deixa muito a desejar. "O ruído envolvente, porque há muito trânsito, dificulta a audição da sinalização auditiva", acrescenta.A questão da mobilidade, das acessibilidades, sem dúvida. As cidades, sobretudo as grandes, são atualmente labirintos para as pessoas cegas ou com baixa visão. Os passeios, em cidades como Lisboa ou Porto, são uma aventura.– O preconceito existe e irá sempre existir. As mentalidades não se alteram com facilidade. Mas nas últimas décadas existiu alguma mudança.O Dia Mundial da Bengala Branca, símbolo da independência dos invisuais, é assinalado na terça-feira. A ACAPO realiza, nesse dia, uma caminhada nas Avenidas Novas, em Lisboa.Os participantes vão ter oportunidade de experienciar a sensação de ficar sem visão. A atividade vai ser realizada com recurso a uma venda, durante alguns minutos. Os participantes terão ainda direito a uma bengala.