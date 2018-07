Celebração ismaelita com 45 mil em Lisboa

Aga Khan assinala 60 anos de liderança com várias iniciativas e encontros políticos.

Por Edgar Nascimento | 01:30

Aga Khan é um príncipe sem Estado, mas lidera 15 milhões de pessoas em todo o Mundo (cerca de 10 mil em Portugal). O 49º líder espiritual dos muçulmanos ismaili escolheu Lisboa para celebrar os 60 anos de liderança (Jubileu de Diamante) e, por estes dias, a capital conta com cerca de 45 mil ismaelitas, oriundos de todo o Mundo.



O centro das celebrações é a zona do Parque das Nações, pelo que o trânsito está condicionado em vários locais até quarta-feira. Mostras de arte e de talentos, cinema, conferências e concertos (ontem atuou Cuca Roseta) marcam a festa dos ismaelitas.



Aga Khan, que já foi agraciado pelo Estado português por várias ocasiões, é fundador e presidente da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, que atua em mais de 30 países no desenvolvimento económico, social e cultural, emprega 80 mil pessoas e tem um orçamento anual entre 600 e 900 milhões de euros.



Em Portugal, a Fundação Aga Khan está presente desde 1983 - conta com 100 pessoas, 600 voluntários, atua nas áreas da exclusão social e pobreza, e pretende investir 100 milhões de euros nos próximos anos, quer para a reabilitação do Palacete Henrique Mendonça, onde será a sede da comunidade ismaelita, quer para criar a primeira Academia Aga Khan na Europa, para crianças dos 5 aos 18 anos.



Aga Khan com Marcelo, Costa e Ferro

Aga Khan chega esta sexta-feira e, na agenda, estão vários encontros políticos. Na 2ª feira, reúne em Belém com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (que há um ano o agraciou com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade) e almoça com o primeiro- -ministro, António Costa. À noite, há banquete em Queluz, com Marcelo. No dia seguinte, discursa no Parlamento e almoça com Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República.

Sede mundial vai ficar num antigo palacete

O Palacete Henrique Mendonça, no centro de Lisboa, está a ser remodelado para albergar, a partir de 2019, a sede mundial da comunidade ismaelita. Aga Khan terá residência oficial em Portugal. O Imamato terá um regime fiscal especial, ao abrigo de um acordo celebrado com o Estado português. A maior representação dos ismaelitas no País é atualmente o Centro Ismaili, por onde passam por estes dias 15 mil fiéis.



SAIBA MAIS

800

Príncipe Shah Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 81 anos, descendente direto de Maomé, tem uma fortuna estimada de 800 milhões de euros. A maior parte do património é herdado dos seus antepassados. Foi casado duas vezes, tem 4 filhos e netos.



Designado pelo avô

O pai, Ali Khan, chegou a estar casado com a atriz Rita Hayworth. O atual imã foi designado pelo avô, Sultan Muhammad Shah, em 1957.



Adoração dos Magos

A Fundação Aga Khan doou 200 mil euros ao Museu Nacional de Arte Antiga para a compra do quadro 'Adoração dos Magos', de Domingos Sequeira. Também doou 500 mil euros para obras nas aldeias atingidos pelos incêndios de 2017.