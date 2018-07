Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Príncipe Aga Khan festeja aniversário em Portugal e traz consigo 45 mil fiéis

Festividades duram uma semana e irão condicionar trânsito na capital lisboeta.

Por Catarina Figueiredo | 13:27

Aga Khan IV, o líder da comunidade religiosa ismaelita, escolheu a cidade de Lisboa para realizar as comemorações dos seus 60 anos à frente do Ismaelismo, uma corrente religiosa minoritária muçulmana, que conta com mais de 15 milhões de fiéis por todo o mundo.



As festividades decorrem desta quinta-feira até ao próximo dia 11 de julho e o líder traz consigo uma multidão de 45 mil fiéis até Lisboa. A visita do multimilionário inclui receções com honras de Estado pela parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa.



Karim al-Hussaini sucedeu ao avô para chefiar os ismaelitas quando tinha apenas 20 anos, uma vez que se acredita ser descendente do profeta Maomé. Assumiu a função em 1957 e assume-se como um líder que quer diminuir o preconceito entre religiões e culturas.



Nascido em Genebra, na Suíça, Aga Khan é filho do príncipe Aly Khan. Viveu a maior parte da sua infância no Quénia e formou-se em História Oriental pela Universidade de Harvard. Quando herdou do seu avô o título de chefe dos ismaelitas, Karim dedicava-se não só aos estudos como também ao esqui profissional, chegando até a representar o Irão nos Jogos Olímpicos de 1964.



Até ao momento, Aga Khan tem levado uma vida discreta e tenta manter-se afastado dos holofotes da fama. Foi casado duas vezes e tem quatro filhos. O seu primeiro casamento, que durou 25 anos, foi com a modelo britânica Sarah Frances Croker. Mais tarde, Aga Khan deu o nó com a princesa Gabriele of Leiningen, de quem também se separou e teve um filho.



Trânsito condicionado no Parque das Nações

As comemorações previstas vão afetar diretamente o trânsito lisboeta que poderá estar condicionado em determinadas ruas ou até interrompido, principalmnete na zona do Parque das Nações, onde irão ocorrer as festividades previstas.



As comemorações decorrem no pavilhão Altice Arena, na Feira Internacional de Lisboa (FIL) e antiga Praça Sony e a partir das 08h00 de quinta-feira, e até quinta-feira da próxima semana algumas artérias "estão sujeitas a fortes impactos", diz a autarquia em comunicado.



A Câmara de Lisboa especifica que é interrompida a circulação na Alameda dos Oceanos, junto à FIL, entre o Pavilhão de Portugal e a Rotunda dos Vice-Reis (sentido sul-norte), e em parte da Rua do Bojador.



Com circulação condicionada estará parte da Rua do Bojador, parte da Avenida Boa Esperança e a saída nascente do parque de estacionamento do Centro Comercial Vasco da Gama.



As comemorações do Jubileu de Diamante de Aga Khan incluem mostras de arte, cinema, conferências e concertos.